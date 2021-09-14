كانت تتنقل بشفرة حلاقة .... "لصة" سوق الخربة ومساعدها في قبضة الامن

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة أول أمس من القبض على "لصة سوق الخربة" متلبسة و بصدد سرقة النساء المتواجدات بالسوق ،حيث كانت تعمد الى الالتصاق بهن مستغلة اكتظاظ السوق ثم تقوم بتمزيق حقائب اليد بشفرة حلاقة و تستولي من داخلها على كل ما تطاله يدها من اموال وهواتف جوالة .





هذا وتمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من القبض على مساعدها الذي اوكلت له المتهمة مهمة النشل ،وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي هام جدا و عدة هواتف جوالة محل سرقة وقد اعترف مساعد اللصة بنشلها من الوافدين على سوق الخربة والاحياء المجاورة .



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في شأنهما.



