كانت تتنقل بشفرة حلاقة .... "لصة" سوق الخربة ومساعدها في قبضة الامن

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة أول أمس من القبض على "لصة سوق الخربة" متلبسة و بصدد سرقة النساء المتواجدات بالسوق ،حيث كانت تعمد الى الالتصاق بهن مستغلة اكتظاظ السوق ثم تقوم بتمزيق حقائب اليد بشفرة حلاقة و تستولي من داخلها على كل ما تطاله يدها من اموال وهواتف جوالة .
هذا وتمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من القبض على مساعدها الذي اوكلت له المتهمة مهمة النشل ،وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي هام جدا و عدة هواتف جوالة محل سرقة وقد اعترف مساعد اللصة بنشلها من الوافدين على سوق الخربة والاحياء المجاورة .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في شأنهما.
هذا وتمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من القبض على مساعدها الذي اوكلت له المتهمة مهمة النشل ،وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي هام جدا و عدة هواتف جوالة محل سرقة وقد اعترف مساعد اللصة بنشلها من الوافدين على سوق الخربة والاحياء المجاورة .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في شأنهما.
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