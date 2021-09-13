يحدث في تونس، كناترية يطاردون اعوان الديوانة لاسترجاع المحجوز ويعتدون على عون داخل المركز ويهددونه بالقتل

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 16:13 قراءة: 1 د, 3 ث
نشرت الاثنين 13 سبتمبر، الصفحة الرسمية لبرنامج بلا قناع ريبورتاجا حول التهريب ونشاط الوحدات الديوانية بسيدي بوزيد للتصدي لهذه الظاهرة حيث قامت بحجز شاحنة لتهريب العجلات المطاطية.

واظهر الريبورتاج أن مجموعة من الكناترية لاحقوا وحدات الديوانة التي قامت بحجز شاحنة التهريب وحاولوا قطع الطريق باستعمال الحجارة لاسترجاع الشاحنة قبل ان تتواصل المواجهة بينهم وبين اعوان الديوانة داخل المركز حيث تم الاعتداء على أحد الأعوان وتهديده بالقتل.

الديوانة من ناحيتها نشرت بلاغا قالت فيه أن دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد تعرضت خلال نهاية الأسبوع إلى الإعتداء من قبل مهربين وذلك أثناء جولة مراقبة بمنطقة " أولاد منصر الشخار".

وحسب بلاغ للديوانة التونسية، فانّه وإثر حجز شاحنة محملة بكمية من الإطارات المطاطية، تعمد المهربون رشق أعوان الدورية بالحجارة و الاعتداء على أحد أفرادها وإصابته على مستوى اليد، كما قاموا بتهديده بالقتل وتمزيق زيه النظامي.

وقد تم إعلام النيابة العمومية بالحادثة وتحرير محضر في الغرض وإحالته إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات وتتبع المعتدين.

كما قامت الإدارة العامة للديوانة برفع قضية ضد المعتدين، مجددة التأكيد على أن سلك الديوانة ملتزم بالعمل على تجفيف منابع التهريب والمضي قدما في مكافحة كل أشكال الجرائم المالية وأنها توفر لأعوانها وإطاراتها كل الدعم والمساندة الممكنة للنجاح في تأدية مهامهم.

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