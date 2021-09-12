أنيس الجزيري: 'لم يعد مقبولا اعتبار كل رجال الأعمال فاسدين وسنطالب الرئاسة بوقف هذه المظلمة'

قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، إنه لم يعد مقبولا اعتبار جميع رجال الأعمال فاسدين ومتهمين، معبرا عن استغرابه من عدم تحديد قائمة بالفاسدين والمتابعين قضائيا.وشدّد على أن ما يحدث في المطار تجاه رجال الأعمال هو أمر غير مقبول .وأكد الجزيري في تدوينة له على الفايسبوك، أن المجلس سيصدر غدا بيانا يطلب فيه رسميا من رئاسة الجمهورية رفع هذه المظلمة في حق رجال الأعمال.