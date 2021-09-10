أسامة الخليفي: ''إنتقلنا من موجة التكفير إلى موجة التخوين''

قال رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان المعلقة أشغاله أسامة الخليفي ، اليوم الجمعة، إنه تم الانتقال من موجة التكفير إلى موجة التخوين لكل شخص مخالف للرأي ".وأقر في تصريح لماتينال اذاعة شمس آف آم انه يتعرض لحملة ممنهجة تصل لدرجة التهديد بالقتل، محملا مسؤولية سلامته لرئيس الجمهورية قيس سعيد.وقال الخليفي إن" الخيانة العظمى هي التهمة التي يوجهونها ضد كل من يخالفهم الرأي"، معتبرا ذلك إعداد للرأي العام الوطني للتخلص من شخصه بإعتباره خطر على قيس سعيد وعلى تونس، وفق تعبيره.وأكد أسامة الخليفي انه "لا يعترف بتجميد البرلمان لانه لا وجود له في الدستور ولا معنى له".