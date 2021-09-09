توضيح هيئة السجون بخصوص وضعية ياسين العياري بسجن المرناقية

أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021، بلاغا على خلفية بيان حركة أمل وعمل بخصوص وضعية النائب المجمدة عضويته بالبلرمان ياسين العياري المودع حاليا بالسجن المدني المرناقية.وأكدت الهيئة تعليقا على عدم تمكين العياري من حقه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات، أن إدارة سجن المرناقية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال منع السجين المعني من مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات الراجعة إليه المؤسسة بالنظر متى حدد موعدا لذلك يوما وساعة.وبخصوص عدم توفير الظروف الصحية الملائمة لوضعه وعدم تمكينه من تدفئة الطعام المقدم إليه، أشارت إلى أن ياسين العياري يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة شأنه شأن بقية المساجين وفق ما ينص عليه القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 والمتعلق بنظام السجون.وتابعت أنه ولاعتبارات أمنية فإنه لا يمكن الترخيص بإدخال أجهزة تسخين الأكل إلى الغرف السجنية نظرا لما قد تشكله مثل هذه التجهيزات من تهديد مباشر لأمن الوحدة وسلامة المودعين، وبينت أن إدارة السجن توفر وجبات غذائية ساخنة لكافة المودعين على حد سواء.وفيما يتعلق بعدم تمكينه من المشتريات من مشرب الشجن، ذكرت هيئة السجون أنه تم تخصيص نقاط بيع لفائدة المودعين في ساحات الفسحة لتمكينهم من اقتناء حاجياتهم في أحسن الظروف، غير أنه وخلافا للتراتيب الإدارية التي تحدد سقف الشراءات من السجائر في عدد 10 علب أسبوعيا في نطاق التصدي لما قد يحدث من ابتزاز للمساجين ضعاف الحال و الذين لا يتلقون زيارات من أهاليهم، أعرب السجين المذكور عن رغبته في تجاوز هذا السقف من الشراءات و هو ما لا يمكن الاستجابة إليه إعمالا لمبدأ المساواة في التعامل مع المساجين.وعن منعه من معرفة الوقت والزمن، أكدت إدارة السجن أنه يتوفر بكافة الغرف بسجن المرناقية ساعات حائطية وأجهزة تلفاز تمكّن المودعين من معرفة التوقيت بكل يسر.وبالنسبة إلى مسألة عدم تمكينه من الرسائل التي تصله من خارج السجن وما أثاره من محاولة فرض عزلة عليه، أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن الرسائل التي تلقاها السجين المذكور لم ترد من عائلته وإنما من مواطنين استجابة لدعوته المتعلقة بتلقي شكاواهم اعتبارا لصفته النيابية، و هي محفوظة بالمكتب المخصص لأدباش المساجين وسيتم تمكينه منها عند الإفراج عنه وفق التراتيب الجاري بها العمل في الغرض.وفيما يتعلق بتمكين السجين المعني وبقية المساجين من التلقيح ضد كوفيد 19، أشارت إلى أنه تم الشروع في تلقيح المساجين بمختلف الوحدات السجنية بداية من يوم 16 أفريل 2021 وقد وصل عدد المساجين من سجن المرناقية الذين تلقوا جرعة أولى من التلقيح 535 سجينا وبلغ عدد الذين تلقوا جرعة ثانية من التلقيح 460 سجينا ويتم حاليا التنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة لاستكمال عملية التلقيح لكافة المساجين متى توفرت الرغبة الشخصية.وأشار البلاغ إلى أن وإلى غاية يوم 6 سبتمبر 2021 بلغ عدد المساجين الذين تلقوا جرعة أولى من التلقيح بكافة الوحدات السجنية 3064 سجينا أي بنسبة 38.69 % من العدد الجملي للمساجين الراغبين في التلقيح.وقال أنه سيتم برمجة أيام مفتوحة لتلقيح المساجين الراغبين في الأيام القريبة القادمة في مختلف الوحدات السجنية بلقاح جرعة واحدة من نوع "جونسون".