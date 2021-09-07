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صفاقس: حجز كميات من المصوغ المهرب بقيمة 400ألف دينار

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 21:16قراءة: 0 د, 28 ث
تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس إثر دوريتي عمل متتاليتين اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 من حجز اكثر من 3 كلغ من المصوغ من الذهب المهرب بقيمة جملية بلغت 400ألف دينار حيث تم في عملية أولى ضبط كمية من المصوغ المهرب داخل محل بجهة صفاقس لا يملك في شأنه صاحبه أية وثيقة تثبت شرعية مسكه في حين تم ضبط كمية أخرى مخفية بإحكام داخل سيارة ذات ترقيم تونسي حيث باخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور داخلها على كمية من الذهب.

ووفق بلاغ للديوانة, تم تحرير محضري حجز ولا تزال الأبحاث متواصلة في الغرض .

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