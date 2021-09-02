فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس يطالب بحمايته من حملات التشويه

أعلن فرع اتحاد العلماء بتونس اليوم الأربعاء 1 أوت في بيان له أنه يتعرض إلى حملة من التشويه والافتراء من قبل بعض الأطراف التي دأبت على ذلك مثل ما يسمى بالحزب الدستوري الحر ومن يدور في فلكه بالرغم من أنّ القضاء قد أصدر أحكامه فيما يتعلق بإفتراء هؤلاء في أكثر من مناسبة ، وأنّ قضايا أخرى منشورة ضدّهم .واستنكر اتحاد العلماء المسلمين في بيانه بشدّة الحملة المشبوهة التي تشنّ ضدّه نافيا كلّ الافتراءات والأباطيل التي تروّج ضده.وبيّن الاتحاد أنّه يمارس نشاطه تحت سقف قانون الدولة التونسية، ويضع نفسه كما دأب دائما بكلّ شفافية على ذمّة الجهات المعنية للمراقبة والتثبّت من سلامة نشاطه قانونيا وإداريا وماليا مع الالتزام الكامل بكلّ قرارات تلك الجهات وتوجيهاتها طالبا منها حمايته القانونية والأمنية مما يتعرّض له من التشهير الكاذب.وأشار الاتحاد إلى أنه يحتفظ بحقّ مقاضاة كل من يتجاوز القانون في حقّه.