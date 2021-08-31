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ماجول يستقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 18:20قراءة: 0 د, 31 ث
استقبل سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء 31 أوت 2021 بمقر الاتحاد فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين بالاتحاد، ومن المسؤولين بالبنك.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وبرامج البنك ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي في علاقته بتونس.

وأكد الطرفان على حاجة تونس لبرنامج إصلاحات يمكن من استعادة النمو وضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار و تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد التونسي.

وجدد نائب رئيس البنك الدولي التزام البنك بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في هذه المرحلة واستعداده للانفتاح على القطاع الخاص التونسي الذي يبقى القاطرة الأساسية للنمو.

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