هذا ما قرره قاضي تنفيذ العقوبات بخصوص طلب السراح الشرطي على النائب ياسين العياري

باب نات - قرر اليوم قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة رفض مطلب السراح الشرطي الذي تقدمت به خلال الاسبوع الفارط هيئة الدفاع في حق النائب ياسين العياري...



وكشف محاميه الاستاذ مختار الجماعي لباب نات انه تم رفع 7 قضايا جديدة على موكله منها قضية عسكرية اثارتها في حقه النيابة العسكرية على خلفية تدويناته الفايسبوكية اثر 25 جويلية ... موضحا انه من بين الذين رفعوا عليه شكاية رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ ،ووزير سابق ،ونائبة .



