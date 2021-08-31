Babnet Babnet  Saber - ايعيشك  

هذا ما قرره قاضي تنفيذ العقوبات بخصوص طلب السراح الشرطي على النائب ياسين العياري

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 11:14قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - قرر اليوم قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة رفض مطلب السراح الشرطي الذي تقدمت به خلال الاسبوع الفارط هيئة الدفاع في حق النائب ياسين العياري...

وكشف محاميه الاستاذ مختار الجماعي لباب نات انه تم رفع 7 قضايا جديدة على موكله منها قضية عسكرية اثارتها في حقه النيابة العسكرية على خلفية تدويناته الفايسبوكية اثر 25 جويلية ... موضحا انه من بين الذين رفعوا عليه شكاية رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ ،ووزير سابق ،ونائبة .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231560



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 31 أوت 2021 | 22 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:21 18:51 15:59 12:27 05:50 04:19
Babnet
32°
Babnet33°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2534°-2737°-2737°-2733°-27
  • Avoirs en devises
    19822,4

  • (30 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28971 DT        1$ =2,79917 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 aout)   805,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة