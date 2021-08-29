المكي: لو كان القروي بريئا لما فر إلى الجزائر ولعرض نفسه على القضاء

قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه لو كان رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بريئا لما فر الى الجزائر ولعرض نفسه على القضاء.وأكدت "الشروق" الجزائرية اليوم أن مصالح الأمن لولاية تبسة ألقت القبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بعد دخوله البلاد بطريقة غير شرعية وسيمثل أمام وكيل الجمهورية المختص الاثنين.ونقلت عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أنه تم إلقاء القبض على رئيس حزب قلب تونس وصاحب قناة نسمة نبيل القروي، من قبل السلطات الجزائرية بولاية تبسة، كما تم توقيف أربعة أشخاص آخرين منهم إثنين يحملان الجنسية التونسية بالاضافة إلى شقيق القروي.وذكرت ذات المصادر أن القروي الملاحق في تونس في قضايا فساد كان يقيم لدى مواطن بالحدود الجزائرية التونسية.وكتب المكي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية " لماذا يهرب إلى الجزائر إذا كان مقتنعا ببرائته؟و إن كان غير مقتنع فليضع نفسه على ذمة القضاء.أنصح الجميع بعدم الإختباء و بعدم الفرار إلى الخارج و وضع أنفسهم على ذمة القضاء ،من كان بريئا سيثبت ذلك و لو بعد حين.أتمنى و أرجو و أدعو إلى الفصل بين عالم السياسة و عالم المال.