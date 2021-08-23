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تسجيل صوتي: صاحب موقع الثورة نيوز يبتز مهدي بن غربية ويطلب منه 50 الف دينار للتوقّف عن تشويهه

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 16:23قراءة: 0 د, 27 ث
نشر الاثنين 22 أوت، النائب مهدي بن غربية تسجيلا صوتيا لاتصال هاتفي جمعه بصاحب موقع الثورة نيوز محمد ناعم الحاج منصور.
وظهر صاحب الموقع المذكور وهو يبتز مهدي بن غربية ويطلب منه مبلغا قدره 50 ألف دينار للتوقف عن التهجم عليه وتشويهه بنشر الاكاذيب والاشاعات حسب تعبير بن غربية.
وأعلن بن غربية لجوءه للقضاء وتقديم شكاية ضد ناعم الحاج منصور وشقيقه وكل من يرتبط بهما بتهمة تكوين وفاق اجرامي للابتزاز داعيا كل شخص تعرض للابتزاز الي عدم الصمت والتوجه للقضاء.





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