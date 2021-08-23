هلال الشابة يرد على بلاغ الجامعة: 'تجنبا للمغالطات هذه هي الحقيقة كاملة فيما يخص قرار التاس

نشرت إدارة نادي هلال الشابة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك بلاغا رسميا للرد على إعلان جامعة كرة القدم صباح اليوم الذي أكد رفض المحكمة الرياضية الدولية 'التاس' مطلب النادي في إيقاف تنفيذ قرار الجامعة الصادر يوم 30 ديسمبر 2020.
وقد أشارت الهيئة المديرة إلى أن القرار الصادر اليوم عن التاس تم اتخاذه بناء على طلب فريق دفاع هلال الشابة من "التاس" تعليق النظر في النزاع برمته إلى ما بعد تاريخ الجلسة العامة المقررة ليوم 11 سبتمبر 2021، والذي بني على قرار الجامعة التونسية لكرة القدم صراحة بإرجاع الفريق للرابطة المحترفة الأولى تطبيقا لقرارات "التاس" السابقة التي قضت بذلك.
وقد أشارت الهيئة المديرة إلى أن القرار الصادر اليوم عن التاس تم اتخاذه بناء على طلب فريق دفاع هلال الشابة من "التاس" تعليق النظر في النزاع برمته إلى ما بعد تاريخ الجلسة العامة المقررة ليوم 11 سبتمبر 2021، والذي بني على قرار الجامعة التونسية لكرة القدم صراحة بإرجاع الفريق للرابطة المحترفة الأولى تطبيقا لقرارات "التاس" السابقة التي قضت بذلك.
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