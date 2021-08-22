عبد اللطيف العلوي يعتذر لقيادات ائتلاف الكرامة وانصاره ويعلن الاستقالة من الحزب ومن كتلته النيابية

أعلن الأحد 21 أوت، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي استقالته من الحزب ومن كتلته بمجلس النواب وتمثيليته في مكتب المجلس.وفي وتدوينة مطولة قدم العلوي اعتذاره لقيادات ائتلاف الكرامة وأنصاره معلنا هزيمته وانكساره واعترافه بأنه اقتنع أخيرا بأن الشعراء لا يصلحون للسياسة التي لا مكان فيها الا للحيتان الكبيرة والزواحف السامة وآكلي لحوم وأعراض البشر حسب تعبيره.كما أعلن العلوي احتفاظه بعضويته في البرلمان حتى لو كان مجمدا وذلك حتي يعود للعمل مشيرا الي أن يومها سيكون له القرار في البقاء او الاستقالة منه.