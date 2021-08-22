لسعد جردة الشابي : "جلالة الملك سيدنا الي عملو في بلادو شي يوقف المخ"

اثر تتويج فريقه مساء امس السبت بلقب محمد السادس للعرب شكر المدرب التونسي لسعد جردة الشابي ملك المغرب محمد السادس الذي اتصل به هاتفيا ووصف الشابي ملك المغرب بكلمة "سيدنا" مؤكدا ان ما قام به في المغرب يدعو للانبهار .وكان نادي الرجاء البيضاوي المغربي توج أمس بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-3)، في النهائي الذي جمعهما يوم السبت.وشهد الوقت الأصلي للمباراة التي جرت في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بالعاصمة الرباط، مهرجان الأهداف، وانتهى بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما.وكان المدرب التونسي لسعد جردة الشابي توج مع الرجاء الرياضي المغربي في شهر جويلية بكأس الكاف عقب الفوز في النهائي على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين لهدف في المباراة التي دارت بعاصمة البنين كوتونو . وهو اللقب الثالث من نوعه للرجاء البيضاوي