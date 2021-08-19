يوسف الشاهد يدعو رئيس الجمهورية إلى اليقظة والحذر من محاولات الركوب على 25 جويلية

لست معنيا برئاسة الحكومة...

اعتبر اليوم الخميس 19 أوت 2021 الرئيس الأسبق للحكومة ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد، أن ما حدث يوم 25 جويلية كان لا بد أن يحدث، مبينا أن ما قام به رئيس الدولة قيس سعيد هو تدخل لوضع حد للفوضى.وقال الشاهد أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية كانت رجّة نوعية لفائدة التونسيين حيث استعاد الشعب ثقته في إمكانية الإصلاح.ودعا إلى أن يكون 25 جويلية انطلاقة جديدة لتونس وللديمقراطية في بلدنا.وفي حوار له على اذاعة شمس, دعا يوسف الشاهد رئيس الجمهورية إلى ضرورة اليقظة والحذر من الأطراف التي تحاول التسلل لمنظومة 25 جويلية، مؤكدا أن هناك محاولات للركوب على 25 جويلية.وأكد رئيس الحكومة الأسبق أنه ليس معنيا بمنصب رئيس الحكومة.وقال يوسف الشاهد 'لست معنيا برئاسة الحكومة ولا أرغب ولا أسعى'.وأكد الشاهد أنه تحمّل المسؤولية وحاول قدر الإمكان الدفاع عن تونس بالإمكانية المُتاحة له.