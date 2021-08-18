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لطفي المرايحي: اين تلك الملفات وتلك الصواريخ التي كان الرئيس يستعد لاطلاقها وهي على منصاتها؟

Publié le Mercredi 18 Août 2021 - 09:21قراءة: 0 د, 53 ث
جدّد الثلاثاء 17 أوت الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي تأكيده على أن ما يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية هو انقلاب.
وقال المرايحي " والله لو بقيت وحدي اردد انه انقلاب لما رجعت على اعقابي" واشار الي انه طالب سابقا بتفعيل الفصل 80 وقال " نعم طالبت بتفعيل الفصل 80 لاصلاح المسار لمواصلة المشوار وتحقيق املنا في بلد يجتث منه الفساد وتتحقق فيه مطلبنا في الشغل والحرية والكرامة الوطنية لا لخوض مغامرات غير محسوبة العواقب هدفها الوحيدالاستفراد بالسلطة".

ونبّه المرايحي الي أنه بعد 23 يوما لم يتحقق شيء وقال "بعد ثلاثة وعشرون يوما ماذا تحقق من ذلك الشيء. اين تلك الملفات التي كان يقول الرئيس انه ممسك بها وتلك الصواريخ التي يسعد لاطلاقها وهي على منصاتها؟".

وخاطب مناصري رئيس الجمهورية الذين يهاجمونه قائلا "واصلوا في نعتي بكل النعوت فلن ابالي لاني خبرت ان من يمتدح اليوم سيذم غدا. اعلم ان الغارقين كثر لكن الحبل الذي تتشبثون به حبل كذب وزيغ وتيه. والايام بيننا علكم تذكرون ولو بعد حين من كان على حق ومن كان على تضليل. والله اعلم بذات النفوس".



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