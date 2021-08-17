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وليد جلاد: الرئيس سيعين إما نادية عكاشة أو توفيق شرف الدين في منصب رئيس حكومة

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 16:25قراءة: 0 د, 25 ث
قال النائب عن حزب تحيا تونس وليد جلاد ان الرئيس قيس سعيد لن يبحث عن رئيس حكومة بعيدا عن دائرته مشيرا إلى انه من الممكن تعيين مديرة ديوانه نادية عكاشة او وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين.

وقال وليد جلاد في حوار عبر إذاعة " اي اف ام" الخاصة اليوم الثلاثاء" هاتين الشخصيتين وفيتان للرئيس وتتبنيان أفكاره المبنية أساسا على التواصل ميدانيا مع الشباب ومعرفة مشاغلهم".
وأضاف وليد جلاد " ان الرئيس كان وفيا لمواقفه السياسية ولأفكاره في الحملة الانتخابية".



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