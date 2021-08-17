عبير موسي تطالب رئيس الجمهورية بالغلق الفوري لمقر الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021، أنها قامت بإيداع طلب عاجل جدًا لدى رئاسة الجمهورية.ودعت موسي في الطلب العاجل رئيس الدولة للتحرّك سريعًا وغلق مقر الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وصفتّه بـ"وكر القرضاوي" و"ذراع حركة طالبان في تونس".وشددت موشي على ضرورة القيام باجراءات تصنيف هذه الجماعات في خانة التنظيمات الإرهابية وتجميد أموالها ومحاسبة المؤسسين والمسؤولين عليها تفعيلاُ لقانون مكافحة الإرهاب.