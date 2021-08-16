المنتخب التونسي يتألق في البطولة العربية لكرة الطاولة بالاردن.

في ما يلي حصيلة المشاركة التونسية في البطولة العربية للمنتخبات لكرة الطاولة في مختلف الفئات العمرية التي دارت بالعاصمة الاردنية عمّان من 10 الى 16 اوت 2021.النتائج : 4 ذهبية و 4 فضية و 9 برونزية.ذهبية فردي البراعم (أمير الصيد)ذهبية زوجي البراعم (أمير الصيد + أحمد السعيدي)ذهبية زوجي الأشبال ( وسيم الصيد + يوسف العيدلي)ذهبية زوجي الناشئين (وسيم الصيد + محمد أمين الخلوفي)فضية الفرق براعمفضية الفرق أشبالفضية فردي البرعمات (آلاء السعيدي)فضية زوجي الناشئاتبرونزية الفرق ناشئينبرونزية الفرق ناشئاتبرونزية فردي البراعم (أحمد السعيدي)برونزية فردي الناشئين (محمد أمين الخلوفي)برونزية فردي الناشئات (ملكة الرياحي)برونزية فردي الشباب (يوسف بن عطية)برونزية زوجي الشبلات (آلاء السعيدي + بلقيس السويسي)برونزية زوجي الشباب (يوسف بن عطية + آدم الخلوفي)برونزية زوجي المختلط (يوسف بن عطية + ملكة الرياحي)