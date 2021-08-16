باب نات - صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس عمر الحنين لباب نات اليوم الاثنين 16 اوت 2021 ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت لاعوان فرقة مكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس بفتح بحث ضد 3 نواب بعد رفع الحصانة عنهم وهم كل من راشد الخياري محمد العفاس واية الله الهيشري،على خلفية شكاية رفعتها عليهم وزارة التربية اثر تدوينة مرفوقة بصور ومقاطع فيديو نزلها الخياري حول تعرض تلميذات بمعهد المكفوفين الى التحرش (...) من قبل بعض الموظفين بالمركز المذكور موضحا ان الابحاث جارية بخصوص ملف القضية .
من بينهم العفاس... النيابة العمومية بمحكمة بن عروس تأذن بفتح بحث ضد 3 نواب
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الاثنين 16 أوت 2021 | 7 محرم 1443
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