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وضع النائب زهير مخلوف قيد الاقامة الجبرية

Publié le Lundi 16 Août 2021 - 09:10قراءة: 0 د, 18 ث
تم الاثنين 16 أوت، وضع النائب زهير مخلوف قيد الاقامة الجبرية وفق ما نقلته اذاعة موزاييك أف أم.

ويأتي وضع مخلوف قيد الاقامة الجبرية على الارجح بسبب قضية التحرش التي تعود اطوارها الي شهر أكتوبر 2020 حيث وجهت له تهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء بعد شكاية تقدمت بها فتاة اتهمته بالتحرش.


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