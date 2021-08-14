في مركب سياحي بقمرت... نادل يستولى على بطاقة شحن إحدى الحريفات ويسحب جميع اموالها

باب نات - تمكن أعوان مركز الامن الوطني بقمرت من القبض على نادل باحدى الفضاءات السياحية بقمرت سرق بطاقة سحب بنكية لحريفة وسحب جميع اموالها.



وكان منطلق القضية على إثر تعرض إمرأة للسرقة يوم 9 أوت 2021 بإحدى المركبات السياحية بجهة قمرت من قبل مجهول والاستيلاء على حافظة أوراقها الشخصية وتلقيها إرساليات قصيرة من إحدى الفروع البنكية مفادها أنه قد تمّ في مناسبات متتالية سحب مبلغ مالي من رصيدها البنكي يقدر بـ 4700 دينار من الموزع الآلي.



بإنطلاق الابحاث تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بقمرت من التعريف بالمظنون فيه وهو نادل بذات المحل من متساكني البحر الأزرق المرسى والذي تحصن بالفرار بجهة صفاقس، بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بالحنشة تمّ يوم أمس 13 أوت 2021 من إلقاء القبض عليه.



وبالتحري معه اعترف باقترافه للسرقة وسحبه المبلغ المالي المذكور في مناسبات متتالية وحجز 1960 دينار وتسليمه إلى المتضررة.



بمراجعة النيابة العمومية، اذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.



