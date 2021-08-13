رمادة : إحباط محاولة تهريب 7350 حبة دواء مخدر

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني برمادة من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية المخدرة نوع " pregabalin" وذلك إثر القيام بعملية مطاردة مطولة بإحدى المناطق الصحراوية بجهة رمادة لسيارة لم تمتثل لإشارات أعوان الديوانة بالوقوف حيث تم حجز عدد 7350 حبة مخدرة قدرت قيمتها ب 73500 د .



