Babnet Babnet  Ridha Hajjam - الحب  

فظيع... في العوينة يدفعون صديقهم من شرفة شقة بالطابق السادس

Publié le Vendredi 13 Août 2021 - 10:12قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الخميس 12 اوت 2021 برفع جثة شاب لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة، بعد أن دفعه اصدقائه من شرفة شقة بالطابق السادس ،كما اذت لاعوان مركز الامن الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالفاعلين وهم فتاة وشابان .

وبالتحري معهم اعترفوا انه في يوم الواقعة نشب خلاف بينهم وبين الهالك سرعان ما تحول الى معركة بينهم حيث اعتدى عليهم الضحية بالعنف عندها قاموا بدفعه من شرفة الشقه بالطابق السادس.


ولا تزال الابحاث جارية معهم بخصوص ملف الجريمة .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230723



En continu

Toutes les news

السبت 14 أوت 2021 | 5 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:14 16:10 12:31 05:36 04:00
Babnet
27°
Babnet36°Babnet% 89:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
0.51 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2736°-2739°-2836°-2733°-25

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة