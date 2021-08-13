فظيع... في العوينة يدفعون صديقهم من شرفة شقة بالطابق السادس

باب نات - اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الخميس 12 اوت 2021 برفع جثة شاب لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة، بعد أن دفعه اصدقائه من شرفة شقة بالطابق السادس ،كما اذت لاعوان مركز الامن الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالفاعلين وهم فتاة وشابان .



وبالتحري معهم اعترفوا انه في يوم الواقعة نشب خلاف بينهم وبين الهالك سرعان ما تحول الى معركة بينهم حيث اعتدى عليهم الضحية بالعنف عندها قاموا بدفعه من شرفة الشقه بالطابق السادس.





ولا تزال الابحاث جارية معهم بخصوص ملف الجريمة .



