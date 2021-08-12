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رفض مطلب الإفراج عن فيصل التبيني

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 17:00قراءة: 0 د, 16 ث
أفادت إذاعة موزاييك أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بجندوبة، أيدت قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، القاضي برفض الافراج، ضمنيا ، عن النائب فيصل التبيني .
جدير بالذكر ان قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق التبيني، اثر استنطاقه على خلفية شكاية كان تقدم بها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

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