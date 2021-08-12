رفض مطلب الإفراج عن فيصل التبيني

أفادت إذاعة موزاييك أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بجندوبة، أيدت قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، القاضي برفض الافراج، ضمنيا ، عن النائب فيصل التبيني .
جدير بالذكر ان قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق التبيني، اثر استنطاقه على خلفية شكاية كان تقدم بها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.
جدير بالذكر ان قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق التبيني، اثر استنطاقه على خلفية شكاية كان تقدم بها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.
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