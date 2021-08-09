وديع الجريء يقاضي المحامي الطيب بالصادق بتهمة التشويه والثلب

أعلن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، مساء يوم الإثنين 9 أوت 2021، أنه قرر مقاضاة المحامي الطيب بالصادق بتهمة التشويه والثلب.جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ردا على الخبر الذي نشره المحامي الطيب بالصادق ومفاده ''استدعاء (الجريء) من قبل فرقة الأبحاث بالقرجاني''.وقال الجريء، إن الطيب بالصادق كان قد نشر الأسبوع الفارط خبرا مفاده هروبه إلى الخارج، معتبرا أن هذه الأخبار تعد من ''الإدعاءات الكاذبة وحملات التشويه المغرضة بعيدا عن كل مصداقية وبعيداعن كل معاني الصدق والطيبة''.