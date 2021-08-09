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محسن الدالي: تحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري في صفقات استخراج ونقل الفسفاط

Publié le Lundi 09 Août 2021 - 17:22قراءة: 0 د, 27 ث
وات - تولّت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، تحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، محسن الدالي.

وأضاف المصدر في تصريحه أن من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا (في إشارة إلى سليم الفرياني) ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فسفاط قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة ونائب مجمّد (في إشارة إلى لطفي علي) وشقيقه.



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