سامية عبو لرئيس الجمهورية : نحي الخور من البرلمان ما تنحيش البرلمان ولا تخرج عن الفصل 80

قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الاساس من الإجراءات الاستثنائية هو " ازالة الخور وتنحية الداء من البرلمان".
ووجهت سامية عبو كلامها لرئيس الجمهورية قائلة "" نحي الخور والداء من البرلمان ما تنحيش البرلمان ولا تخرج عن الفصل 80".
وقالت سامية عبو " من الممكن ان يظل البرلمان مجمدا لشهر او حتى لاربعة لكن شرط ان تكون هنالك اجراءات واضحة ضد الفاسدين داخل المؤسسة التشريعية".
وتابعت سامية عبو " الحياة البرلمانية في كل الاحوال يجب ان تستمر وان لا تتوقف".
ووجهت سامية عبو كلامها لرئيس الجمهورية قائلة "" نحي الخور والداء من البرلمان ما تنحيش البرلمان ولا تخرج عن الفصل 80".
وقالت سامية عبو " من الممكن ان يظل البرلمان مجمدا لشهر او حتى لاربعة لكن شرط ان تكون هنالك اجراءات واضحة ضد الفاسدين داخل المؤسسة التشريعية".
وتابعت سامية عبو " الحياة البرلمانية في كل الاحوال يجب ان تستمر وان لا تتوقف".
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 230539