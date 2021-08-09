سامية عبو لرئيس الجمهورية : نحي الخور من البرلمان ما تنحيش البرلمان ولا تخرج عن الفصل 80

قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الاساس من الإجراءات الاستثنائية هو " ازالة الخور وتنحية الداء من البرلمان".ووجهت سامية عبو كلامها لرئيس الجمهورية قائلة "" نحي الخور والداء من البرلمان ما تنحيش البرلمان ولا تخرج عن الفصل 80".وقالت سامية عبو " من الممكن ان يظل البرلمان مجمدا لشهر او حتى لاربعة لكن شرط ان تكون هنالك اجراءات واضحة ضد الفاسدين داخل المؤسسة التشريعية".وتابعت سامية عبو " الحياة البرلمانية في كل الاحوال يجب ان تستمر وان لا تتوقف".