مصطفى الفرجاني: بداية من هذا الأسبوع انطلاق دعوة الفئة العمرية 30 سنة فما فوق للتلقيح

قال المدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني، إنه بداية من هذا الأسبوع سيتم الإنتقال إلى توجيه الدعوة للفئة العمرية 30 سنة فما فوق.وفي تصريح لاذاعة شمس، أفاد الفرجاني أنه سيُنتظم الأيام القادمة أياما مفتوحة لمن هوم فوق 30 سنة، غير مستبعد كذلك تنظيم أيام مفتوحة لمن هم فوق الـ20 سنة.واعتبر المتحدث أنه كان الهدف تلقيح أكبر عدد من المواطنين يوم أمس 08 أوت، واصفا الرقم المسجل بالتاريخي والقياسي.