   Jouini - يا روحي  

بعد إقالته: والي زغوان يقرر إسقاط حقه في تتبع النائب الجديدي السبوعي

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 08:02 قراءة: 0 د, 31 ث
قرر والي زغوان صالح مطيراوي إسقاط حقه في تتبع النائب الجديدي السبوعي ، حسب ما ورد في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك نشرها إثر إقالته.

وقد دون المطيراوي ما يلي:"تزامن إعفائي من مهامي في نفس اليوم الذي تم فيه الاحتفاظ بالنائب الجديدي السبوعي على خلفية شكايتين قدمتهما ضده على خلفية اتهامات باطلة في حقي. وإذ عجز النائب عن تقديم أي دليل في هذا الصدد، فإنني أعلن هنا بملء إرادتي عن إسقاط حقي في تتبعه من أجل اتهامه الباطل، وأعتبر هذا الإعلان شهادة رسمية يعتمدها محامي ومحاميه لدى المحكمة، وسأسلمهم شهادة مكتوبة في الغرض إن أرادوا ".


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