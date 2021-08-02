التبيني: الايقاف مسألة أقبلها بصدر رحب

أعلنت الاثنين 2 أوت، الصفحة الرسمية للنائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني أنه تم ايقافه من طرف السلطات الأمنية في قضية مرفوعة ضدّه بتهمة القذف على مواقع التواصل الاجتماعي.يذكر أن النائبة السابقة صبرين قوبنطيني كانت تقدّمت بشكاية ضد التبيني وتم الاستماع اليها منذ شهر فيفري الماضي التي تمسك بتسميتها "صابرين بيسين".يذكر أنه تم يوم 5 أكتوبر 2020، ‏إيداع 3 شكايات ضد النائب بالبرلمان فيصل التبيني باسم الحقوقية والناشطة السياسية بشرى بالحاج حميدة والسياسية صبرين قوبنطيني وجمعية النساء الديمقراطيات وذلك عن طريق هيئة دفاع تضمّ 32 محاميا ومحامية .وتأتي هذه الشكاية على خلفية ما اعتبروه تصريحات عنيفة ومهينة في حقّ الموكِّلتين والنساء عامّة، وفق تصريح عضو هيئة الدفاع المحامية دليلة مصدّق لاذاعة موزاييك.ومن جانبها، أكّدت صاحبة الشكاية بشرى بالحاج حميدة في عدم تنازلها عن حقها في تتبّع النائب التبيني عدليا، على خلفية تعدّيه عليها بتصريحات مسيئة.كما أكد النائب فيصل التبيني التحقيق معه على إثر شكاية ضده .واعتبر التبيني 'الايقاف مسألة أقبلها بصدر رحب وما تعيشه تونس سيساهم في تطهير المشهد السياسي التونسي'.