عياض اللومي : الجيش التونسي لأول مرة في تاريخه يضع نفسه في "الريسك"

و أضاف اللومي ,أنه مستقل بعد إعلان استقالته من حزب قلب تونس في أفريل الماضي بسبب رفضه لمواصلة دعم حكومة المشيشي اضافة لرفضه المصادقة على الميزانية في ديسمبر 2020 لغياب الرؤية حسب قوله.و انتقد عياض اللومي ,السماح لبعض الدول الأجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي لتونس مؤكدا أنه قرر عرض مبادرة على رئيس الجمهورية تعني نظاما مؤقتا للسلط حتى لا تكون يده مطلقة.و أكد عياض اللومي ,أن تجميع السلط لدى رئيس الجمهورية و اعتماد الأحكام العرفية وتعليق أعمال البرلمان سيتسبب في انهيار صورة تونس في الخارج و اعتبارها دولة مارقة عن القانون و سيتسبب أيضا في تسليط العقوبات على تونس و انهيار قيمة الدينار.ودعا عياض اللومي ,في المبادرة التي تقدم بها لرئيس الجمهورية إلى ضرورة العودة للشرعية من خلال العودة لعمل البرلمان الذي تحتاجه تونس اليوم في 4 مهام فقط وهي المصادقة على الحكومة الجديدة, لأنها لن تكون هناك حكومة شرعية اذا لم يصادق عليها البرلمان, و ارساء المحكمة الدستورية و تنقيح القانون الإنتخابي و الدعوة للانتخابات.و أوضح ,أنه يمكن السماح لمجلس نواب الشعب باستئناف أعماله للقيام بهذه المهام و تحديد أجل نهايته الأقصى بسنة 2022 ,مؤكدا أن مصلحة تونس قبل كل شيء وهذا يتطلب تنازلا من جميع الأطراف المتدخلة.و اعتبر عياض اللومي ,أن الجيش التونسي له تقاليد جمهورية و اليوم أول مرة يضع نفسه في "الريسك" من خلال التدخل يوم 25 جويلية 2021 لغلق البرلمان في وجه النواب حسب تعبيره.