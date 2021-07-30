وليد حجام : لا دخل لرئاسة الجمهورية بإيقاف ياسين العياري

نفى الملحق الدبلوماسي برئاسة الجمهورية وليد حجام علاقة رئاسة الجمهورية في اعتقال النائب ياسين العياري.وقال الحجام " ياسين العياري يواجه حكما باتا من القضاء في 2018 استوفى فيه كل مراحل التقاضي والرئاسة ليست طرفا.وتابع الحجام " نرجو من الإعلاميين عدم اقحامنا في هذا الملف".وكانت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، افادت مساء الجمعة بانه تم ايداع النائب ياسين العياري،بالسجن المدني بتونس ، صباح اليوم الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي.وبينت الوكالة في بلاغ صحفي ان هذا الايداع يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .واضافت الوكالة ان هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "اجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته"،وفق ما جاء في نص البلاغ.واوضحت الوكالة ان النيابة العسكرية تولت اليو م الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية الجاري و المتعلق برفع الحصانة عن اعضاء مجلس نواب الشعب.وكانت حركة "أمل وعمل" التي يترأسها العياري قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن إيقاف العياري.