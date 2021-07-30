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وليد حجام : لا دخل لرئاسة الجمهورية بإيقاف ياسين العياري

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 20:34قراءة: 0 د, 59 ث
نفى الملحق الدبلوماسي برئاسة الجمهورية وليد حجام علاقة رئاسة الجمهورية في اعتقال النائب ياسين العياري.
وقال الحجام " ياسين العياري يواجه حكما باتا من القضاء في 2018 استوفى فيه كل مراحل التقاضي والرئاسة ليست طرفا.
وتابع الحجام " نرجو من الإعلاميين عدم اقحامنا في هذا الملف".


وكانت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، افادت مساء الجمعة بانه تم ايداع النائب ياسين العياري،بالسجن المدني بتونس ، صباح اليوم الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي.

وبينت الوكالة في بلاغ صحفي ان هذا الايداع يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .

واضافت الوكالة ان هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "اجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته"،وفق ما جاء في نص البلاغ.

واوضحت الوكالة ان النيابة العسكرية تولت اليو م الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية الجاري و المتعلق برفع الحصانة عن اعضاء مجلس نواب الشعب.

وكانت حركة "أمل وعمل" التي يترأسها العياري قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن إيقاف العياري.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 230079

Nouri  ()  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 19h 59m |           
ملّي انتخبناه وهو يكذب علينا !!!

Raisonnable  ()  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 19h 54m |           
وليد الكذاب، هذا اللي يخرج يكذب قي الوثيقة السرية متاع ميدل ايست اللي حكت على الانقلاب و هاو صار كيف ما قالت المجلة

Goldabdo  (Tunisia)  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 19h 52m |           
طبعا رئاسة الجمهورية هي وراء اعتقاله بما انها هي التي رفعت عنه الحصانة. موسى الحاج و الا الحاج موسى.

Ryan81  ()  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 19h 50m |           
أنا يظهرلي لي شدوا العياري هما هاك القناصة لي قتلو المتظاهرين في ولمهم رشيد عمار وقال مافماش قناصة



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