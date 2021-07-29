الرائد الرسمي: قرار تعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وتكليف كاتب عام البرلمان بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس

سعيد يكلف كاتب عام البرلمان بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس

تضمن العدد 67 من الرائد الرسمي للجمهورية، الصادر مساء اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.ويشتمل هذا الأمر على 4 فصول جاء في أولها ما يلي: "تعلق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي، وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور".أما الفصل الثاني من هذا الأمر، فيتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله، في حين نص الفصل الثالث على تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس التشريعي.كما صدر اليوم الخميس 29 جويلية 2021 أمر رئاسي عـدد 80 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جويلية 2021 يتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب إن رئيس الجمهورية.وينص الفصل 3 من الأمر الرئاسي على تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب يتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء الأحد، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.