قيس سعيّد: ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون والدستور

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 29 جويلية 2021، "درست الحقوق والحريات في إطار القانون الدستوري وفي إطار حقوق الإنسان أكثر من 3 عقود ولا يمكنني اليوم التنكر لما درسته لأجيال وأجيال تعاقبت على كليات الحقوق".وجدد قيس سعيد في تصريح له عقب تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية تاكسده بحرصه على تطبيق النص الدستوري مصرحا "نحتكم للقانون ونعلي القانون الأعلى على القانون الأسفل".وتابع سعيد " لن أتنكر لما درسته لأجيال وأجيال في كليات الحقوق في تونس.. أطمئنوا إنني حريص على الحقوق والحريّات أكثر بكثير من حرصكم عليها".ودعا سعيّد المكلف بتسيير وزارة الداخليّة إلى ضمان استمرارية الدولة في ظرف دقيق تمرّ به البلاد.وتابع "ليعلم الكثيرون ممن أدوا اليمين البعض منهم أمامي للأسف.. أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط لأنّ هناك من يحرك الخيوط وراء الستار من لوبيات وفاسدين.. تونس دولة مؤسسات ومرافق تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور".