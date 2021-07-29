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قيس سعيّد: ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون والدستور

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 20:54قراءة: 0 د, 49 ث
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 29 جويلية 2021، "درست الحقوق والحريات في إطار القانون الدستوري وفي إطار حقوق الإنسان أكثر من 3 عقود ولا يمكنني اليوم التنكر لما درسته لأجيال وأجيال تعاقبت على كليات الحقوق".

وجدد قيس سعيد في تصريح له عقب تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية تاكسده بحرصه على تطبيق النص الدستوري مصرحا "نحتكم للقانون ونعلي القانون الأعلى على القانون الأسفل".


وتابع سعيد " لن أتنكر لما درسته لأجيال وأجيال في كليات الحقوق في تونس.. أطمئنوا إنني حريص على الحقوق والحريّات أكثر بكثير من حرصكم عليها".

ودعا سعيّد المكلف بتسيير وزارة الداخليّة إلى ضمان استمرارية الدولة في ظرف دقيق تمرّ به البلاد.

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وتابع "ليعلم الكثيرون ممن أدوا اليمين البعض منهم أمامي للأسف.. أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط لأنّ هناك من يحرك الخيوط وراء الستار من لوبيات وفاسدين.. تونس دولة مؤسسات ومرافق تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور".





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 230020

Raisonnable  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juillet 2021 à 20h 51m |           
هذا اللذي يُسمّ الكذاب الأشر،
أولا يكفي مغالطات و كذب على الشعب فأنت لست إلا مساعدا للتعليم العالي متحصل على شهادة الدراسات المعلقة DEA
او ما يسمى الآ ماجستير
و انت دون الدكتوراه و اي رتبة فوقها و استاذ مساعد و استاذ محاضر و استاذ تعليم عالي
مع العلم أن أغلب أساتذة التعليم الثانوي هم من حملة الماجستير. فكفى كذبا و تزويرا و نرجسيه.
المساعد هو أقل مرتبة في سلك التعليم العالي و لا يسمح له بالقاء المحاضرات عدي بعض الدروس المسيرة و خدمة الأساتذة الدكاترة،
المهم السيد هذا عامل فيها عريف و اساتذته الفقهاء الحقيقيين من أعلى رتب في التعليم العالى مثل الاستاذ الدكتور عياض بن عاشور أكد ان ما حصل انقلاب و لاشيء دستوري فيه. و رتبة عياض هي اللتي تسمح بتسليم شهائد الدكتورا و تقيم كل الأسلاك و تصحيح ةلاطروحات.
بالطبع هذه فقط لمن لا يفقهون في اسلاك التعليم العالي و رتبهم و قيمة الرتبة



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