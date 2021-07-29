زياد الهاني يتقدم للمحكمة الادارية بدعوى في تجاوز السلطة ضد قيس سعيد ويطلب الغاء وايقاف تنفيذ الأوامر الرئاسية

أعلن الخميس 29 جويلية، الاعلامي زياد الهاني تقدمه للمحكمة الادارية بدعوى ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد في تجاوز السلطة على خلفية القرارات الاخيرة التي اتخذها واساسا المتعلقة باعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.وشدد الهاني وفق نص الدعوى على أن الاوامر الرئاسية الصادرة عن قيس سعيد تمثل خرقا للدستور وتجاوزا للسلطة ملتمسا من المحكمة ان تقوم بالغائها وايقاف تنفيذها.يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء الأحد، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.