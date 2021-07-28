   Najet - ساكن أصادي  

سعيد: على المتورطين في نهب أموال البلاد التعهد، في إطار الصلح الجزائي، بالقيام بمشاريع في جميع معتمديات البلاد..

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 21:40قراءة: 0 د, 39 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 بقصر قرطاج، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأوضح سعيد خلال اللقاء أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 شخصاً، حسب التقارير الرسمية، قائلاً أنهم كانوا مطالبين بسداد مبلغ 13500 ملياراً.


ودعا سعيد هؤلاء إلى القيام بصلح جزئي، مشدداً على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى الشعب التونسي.

وقال:" على رجال الأعمال التعهد، في إطار الصلح الجزائي، بالقيام بمشاريع في جميع معتمديات البلاد.. رجل الأعمال الأكثر تورطاً عليه القيام بمشاريع في الجهة الأكثر فقراً".

وتابع:" هذه المشاريع ليست إستثماراً، هي مشاريع تنموية لفائدة الشعب.. لن نسجن أحداً أعاد حق الشعب التونسي".

وأضاف رئيس الدولة:" من يريد اتلاف الوثائق في أي إدارة سيتحمل المسؤولية، والمهم أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي."



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 229960

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 21h 36m |           
مشاريع تنموية متاع خدمات للمواطنين في المناطق المهمشة ... هذي مساءل عملية مباشرة ومهمة يمكن مشاهدتها واقعيا من طرف الشعب المنهوب والمهمش ... الحمدلله هذه فرارات تفرح وتخلي الواحد يتفاءل خيرا ...

Sarramba  (Ukraine)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 21h 22m |           
Nous sommes fixé sur les "bonnes intensions" de lutter contre les escrocs el corrompus!????
Il sont défectivement rassuré de continuer impunément de plus belle !!!???

Sarramba  (Ukraine)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 21h 17m |           
يحلوا مشاريع في كل معتمدية باش يزيدو "يمصو" مليح المواطن؟؟؟؟؟

RESA67  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 21h 16m |           
Bravo KS. Le peuple est avec vous



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