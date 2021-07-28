سعيد: على المتورطين في نهب أموال البلاد التعهد، في إطار الصلح الجزائي، بالقيام بمشاريع في جميع معتمديات البلاد..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 بقصر قرطاج، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وأوضح سعيد خلال اللقاء أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 شخصاً، حسب التقارير الرسمية، قائلاً أنهم كانوا مطالبين بسداد مبلغ 13500 ملياراً.ودعا سعيد هؤلاء إلى القيام بصلح جزئي، مشدداً على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى الشعب التونسي.وقال:" على رجال الأعمال التعهد، في إطار الصلح الجزائي، بالقيام بمشاريع في جميع معتمديات البلاد.. رجل الأعمال الأكثر تورطاً عليه القيام بمشاريع في الجهة الأكثر فقراً".وتابع:" هذه المشاريع ليست إستثماراً، هي مشاريع تنموية لفائدة الشعب.. لن نسجن أحداً أعاد حق الشعب التونسي".وأضاف رئيس الدولة:" من يريد اتلاف الوثائق في أي إدارة سيتحمل المسؤولية، والمهم أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي."