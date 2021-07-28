لطفي المرايحي: قرارت رئيس الجمهورية انقلابا لا غُبار عليه

اعتبر اليوم الاربعاء لطفي المرايحي أمين عام حزب الاتحاد الشعبي قرارت رئيس الجمهورية التي أعلنها الاحد الفارط انقلابا.وقال المرايحي في حوار على اذاعة شمس ’’قرارات رئيس الجمهورية انقلابا لا غُبار عليه’’.واشار المرايحي الى أن قرار تجميد البرلمان واعفاء رئيس الحكومة مخالف للفصل 80 من الدستور .وقال المرايحي ..’’كان من المفروض أن يكون لرئيس الجمهورية خارطة طريق يقع تطبيقها فور اعلانه جملة القرارات.وشدد المرايحي على أن رئيس الجمهورية سيجد نفسه في مأزق ,ألا وهي إما استئناف البرلمان لنشاطه بعد 30 يوميا ,او فرضية حكم الرجل الواحد ويصبح بذلك انقلابا بأتم معني الكلمة وفق تعبيره .ودعا رئيس الجمهورية للعودة الى الوراء خطوة واجراء استفتاءات وفق تصريحه