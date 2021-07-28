التمويل الأجنبي: فتح بحث تحقيقي ضد 3 احزاب

اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الإقتصادي والمالي محسن الدالي، اليوم الأربعاء، في تصريح لاذاعة شمس آف آم انه تم فتح بحث تحقيقي ضد أحزاب كل من حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي.وقال الدالي إن الأبحاث كانت قد انطلقت منذ جانفي الفارط إثر شكاية من حزب التيار الديمقراطي، حيث تمت جملة من المكافحات.هذا وأفاد محسن الدالي ان الأبحاث بخصوص الحصول على أموال مجهولة المصدر وتمويلات أجنبية خلال الحملة الإنتخابية.هذا وأشار الدالي إلى العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب إجتهادات القضاة وقد تصل إلى تحجير السفر والإيقافات وتجميد الأموال.