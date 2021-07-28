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التمويل الأجنبي: فتح بحث تحقيقي ضد 3 احزاب

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 09:45قراءة: 0 د, 30 ث
اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الإقتصادي والمالي محسن الدالي، اليوم الأربعاء، في تصريح لاذاعة شمس آف آم انه تم فتح بحث تحقيقي ضد أحزاب كل من حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي.

وقال الدالي إن الأبحاث كانت قد انطلقت منذ جانفي الفارط إثر شكاية من حزب التيار الديمقراطي، حيث تمت جملة من المكافحات.


هذا وأفاد محسن الدالي ان الأبحاث بخصوص الحصول على أموال مجهولة المصدر وتمويلات أجنبية خلال الحملة الإنتخابية.

هذا وأشار الدالي إلى العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب إجتهادات القضاة وقد تصل إلى تحجير السفر والإيقافات وتجميد الأموال.



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 229901

Amor2  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 10h 03m |           
الشعب يريد !!!! وماذا سيستفيد الشعب من هكذا تحقيقات؟؟؟؟؟ و ما المضرة التي لحقت بالإقتصاد التونسي من هكذا تمويل إن وجد أصلاً؟؟؟؟
و لماذا لا يفتح تحقيق في تمويلات امارات أجلاف الصحراء لعبير جاموسة و من والاها التي أشعلت حرب في البلاد و العباد؟؟؟؟ و من يمول إعلام العار الذي هو سبب الخراب؟؟؟
ام أنها خطى سيساوية على النهج الإخشيدي؟؟؟؟
هل كان المنقلب يملك ملفا وحيدا يدين أي طرف في الفساد و قدمه للقضاء ورفض التحقيق فيه؟؟؟؟
لو كان هذا صحيح لكانت وسائل الإعلام التونسية و الأجنبية تندد و تهلل و تحلل صباحاً مساءًا!!!!
و لا أصبحت فضيحة بجلاجل....
لكننا لم نسمع شيء بالدليل... لأنه لا يوجد شيء....
كان دائما يهدد بكلمات فضفاضة لأنه لا يملك شيء سوى أنه يمهد للإنقلاب...
يريد محاكم تفتيش جديدة لكل من يشتمه أو يسبه أو ينقده في الإعلام و بتدوينة... و عبر عنها بصراحة عندما قال كيف يتعدون على مقام رئيس الجمهورية!!!!!
وذلك هو الدليل الوحيد الذي يملكه هذا الرجل!!!!!

Nouri  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 10h 00m |           
لماذا ثلاثة احزاب ولا كل الاحزاب ومعهم قيس ونحن نعلم الاتهامات التي توجهت ضد قيس من تمويل ايمارااي وسعودي وفرنسي واميكي والقائمة طويلة فنكن عادلين ونضع كل الاوراق فوق المائدة !!!
هذا هو العمل الصحيح !!!

Nouri  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 09h 34m |           
قيس سعيد يشرع في تنفيذ مخطته و عدة طرق للوصول الىها ومن مخططاته حذف الاحزاب من الساحة التونسية منها هذه الطريقة اتهام بعضهم بالفساد المالي وبعض الاحزاب الاخرى بإتهامات مدروسة لكل حزب قسطه ليبقى وحيد طليق في الحكم ويكون قذافي تونس !!!
الى حد الآن كل اتهماتي لقيس كانت صحيحة ومنها الغدرة !!!

BenMoussa  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 09h 20m |           
من تحزب فقد خان
شعار معروف في العالم العربي
وهو من أقوى أسلحة مقاومة الديمقراطية وترسيخ الدكتاتوريات
فهل نحن سائرون في طريق الجماهيرية بتحطيم الاحزاب الوازنة قبل منعها

Nouri  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 09h 06m |           
قيس سعيد يشرع في تنفيذ مخطته و عدة طرق للوصول الىها ومن مخططاته حذف الاحزاب من الساحة التونسية منها هذه الطريقة اتهام بعضهم بالفساد المالي وبعض الاحزاب الاخرى بإتهامات مدروسة لكل حزب قسطه ليبقى وحيد طليق في الحكم ويكون قذافي تونس !!!
الى حد الآن كل اتهماتي لقيس كانت صحيحة ومنها الغدرة !!!



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