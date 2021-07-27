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زياد الهاني: لا خلاص للنهضة الا بالتخلّص من الغنوشي والبحيري والهاروني وبوشلاكة

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 12:31قراءة: 0 د, 30 ث
أكّد الثلاثاء 27 جويلية، الاعلامي زياد الهاني أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد من قرارات يمثل انقلابا على الدستور.

وأشار الي أن هذه القرارات ورغم طابعها الانقلابي لقيت ترحيبا شعبيا واسعا كشف حدة الغضب والنقمة على المنظومة القائمة وعلى رأسها حركة النهضة.


وقال إن الفرحة الجماهيرية بقرارات الرئيس شكلت متنفسا ولو محدودا للاحتقان العشبي وساهمت في انقاذ النهضة من غضبة شعبية حارقة حسب تعبيره.

واعتبر أن سعيد أنقذ النهضة وأن النهضة لا خلاص لها ولا يمكن أن تنقذ نفسها الا بتخلصها ممن وصفهم رباعي الخراب، راشد الغنوشي، نور الدين البحيري، عبد الكريم الهاروني ورفيق بوشلاكة.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229857

Nouri  ()  |Mardi 27 Juillet 2021 à 11h 51m |           
انقلاب الفيستة هذا ما سنراه هذه الايام !!!
الى مزبلة التاريخ صحافة مريضة!
ليس للدفاع عن النهضة او الغنوشي بل على المستوى الاخلاقي الفاسد عند الكثير في تونس !!!
نفس أسلوب الضّباع يهرولون دائما وراء الاسد لعلّه يترك لهم ما تبقى من الفريسة !!!

Karimyousef  (France)  |Mardi 27 Juillet 2021 à 11h 43m |           
نعم لقد اصبت يا سي الهاني،على الغنوشي و محييطه المقرب الاستقالة من كل المناصب،الغنوشي شخصية نرجسية ساهمت برئاستها لمجلس النواب في تازيم الوضع بشكل رهيب، عليه الاعتذار و الانسحاب

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 27 Juillet 2021 à 11h 41m |           
عيب أن تعاير الناس بأسمائهم إن عجزت على كتابة رفيق عبد السلام فاسكت



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