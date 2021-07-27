زياد الهاني: لا خلاص للنهضة الا بالتخلّص من الغنوشي والبحيري والهاروني وبوشلاكة

أكّد الثلاثاء 27 جويلية، الاعلامي زياد الهاني أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد من قرارات يمثل انقلابا على الدستور.وأشار الي أن هذه القرارات ورغم طابعها الانقلابي لقيت ترحيبا شعبيا واسعا كشف حدة الغضب والنقمة على المنظومة القائمة وعلى رأسها حركة النهضة.وقال إن الفرحة الجماهيرية بقرارات الرئيس شكلت متنفسا ولو محدودا للاحتقان العشبي وساهمت في انقاذ النهضة من غضبة شعبية حارقة حسب تعبيره.واعتبر أن سعيد أنقذ النهضة وأن النهضة لا خلاص لها ولا يمكن أن تنقذ نفسها الا بتخلصها ممن وصفهم رباعي الخراب، راشد الغنوشي، نور الدين البحيري، عبد الكريم الهاروني ورفيق بوشلاكة.