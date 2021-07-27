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سعيد يؤكد في لقاء بممثلي منظمات وطنية، التمسك بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 00:07قراءة: 0 د, 41 ث
أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، "تمسكه الثابت بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي" بالبلاد.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع سعيد، مساء يوم الاثنين في قصر قرطاج، بكل رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، وكاتب عام الرابطة، بشير العبيدي، ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة.


وكان رئيس الدولة التقى في وقت سابق من يوم الاثنين ، كلا من عميد الهيئة الوطنية للمحامين، والأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وأكد سعيد خلال هذا اللقاء، "التزامه باحترام الحقوق والحريات طبقا لمقتضيات الدستور"، نافيا ما اعتبره "مزاعم لدى بعض الأطراف بأنه خطط للقيام بانقلاب".



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