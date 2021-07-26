   Abdelwahab - الكرنك  

أحمد نجيب الشابي: سعيّد انقلب على الشرعية الدستورية ويجب إجراء انتخابات مبكرة

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 13:41قراءة: 0 د, 32 ث
عبر اليوم الإثنين 26 جويلية 2021 رئيس حزب أمل أحمد نجيب الشابي عن رفضه للقرارات التي اتخذها ليلة أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد واعتبرها انقلابا على الشرعية الدستورية وعلى المؤسسات الشرعية في الدولة.

وفي تدخل على اذاعة شمس أف أم مواكبة لآخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، شدد أحمد نجيب الشابي على ضرورة العودة إلى الشرعية الديمقراطية عبر تنظيم انتخابات سابقة لأوانها وقال إنه لا يُزكي قرارات سعيّد.


كما تحدث الشابي عن ضرورة التوجه لإجراء استفتاء حول النظام الانتخابي.

وعلّق على قرار رفع الحصانة عن النواب، وبين أنه لو كان مكان سعيّد لما اتخذ هذا القرار لأنه حكم دستوري.



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