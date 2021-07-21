أعلم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كافة المنتفعين بالجرايات أنه سيتم صرف جرايات هذا الشهر بداية من يوم الجمعة 23 جويلية 2021 وذلك لفائدة جميع أصحاب الجرايات بقطع النظر عن طريقة الخلاص سواء لحرفاء البريد التونسي الذين تصرف لهم جراياتهم عن طريق الحوالات البريدية أو أصحاب الحسابات البريدية أو لحرفاء المؤسسات البنكية.
الCNRPS : صرف جرايات هذا الشهر بداية من يوم الجمعة
En continu
الأربعاء 21 جويلية 2021 | 11 ذو الحجة 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:20
|19:37
|16:16
|12:33
|05:16
|03:31
|
25°
|33°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
2.06 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|33°-24
|34°-24
|36°-25
|37°-26
|41°-27
- Avoirs en devises
21461,4
(19 juill)
- Jours d'importation
135
- 1 € = 3,31318 DT 1$ =2,80357 DT
- Solde Compte du Trésor (19 juill) 1729,9 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 771 401) كورونا: 177 وفاة و31.53 نسبة التح
( 45 629) توضيح مجموعة إعلام فرانس ميديا حو
( 45 026) وزارة الصحة: إستكمال 937 ألف و98
( 42 051) فيديو اليوم: أنس جابر تنفعل على مش
( 29 782) في زمن فيروس كورونا.... كيفية صلاة
( 29 637) فيديو اليوم : وزير المالية علي الك
( 28 776) بينها منح عطل استراحة للأعوان العم
( 28 264) يورو 2020: مواعيد مباريات اليوم
( 25 331) وزارة الصحة: نسب الإصابات بفيروس ك
( 24 673) إذاعة " اي اف ام" تعتذر للنائب سيف
( 24 428) عبير موسي تستنكر ماجاء في بلاغ رئا
( 23 622) الابقاء على وليد الزريبي بحالة سرا
( 23 378) الف مبروك لتونس نجاح الاضراب !!
( 22 741) صندوق قطر للتنمية... هل هو مشروع
( 22 645) صورة اليوم من البطولة المغربية: فو
( 22 641) فتحي العيادي: لقاء الرئيس سعيّد با
( 21 921) وزارة الصحة تعلن عن ارتفاع كبير لم
( 21 910) ولاة تونس الكبرى يقرون جملة من الإ
( 21 676) وزارة الدفاع توضح بشأن نجاح تجربة
( 21 670) رئيس الجمهورية: أشخاص مأجورون في
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 229555