الCNRPS : صرف جرايات هذا الشهر بداية من يوم الجمعة

أعلم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كافة المنتفعين بالجرايات أنه سيتم صرف جرايات هذا الشهر بداية من يوم الجمعة 23 جويلية 2021 وذلك لفائدة جميع أصحاب الجرايات بقطع النظر عن طريقة الخلاص سواء لحرفاء البريد التونسي الذين تصرف لهم جراياتهم عن طريق الحوالات البريدية أو أصحاب الحسابات البريدية أو لحرفاء المؤسسات البنكية.



