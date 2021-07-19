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مشيشي يقرر استثنائيا تمكين أصحاب المعدلات الأولى في البكالوريا من منحة الدراسة في ألمانيا

Publié le Lundi 19 Juillet 2021 - 16:08 قراءة: 0 د, 59 ث
قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي استثنائيا تمكين التلاميذ المتفوقين أصحاب المعدلات الأولى في الباكالوريا من منحة الدراسة في ألمانيا وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وتوجه رئيس الحكومة اليوم الاثنين 19 جويلية 2021 خلال اشرافه على حفل لتكريم المتفوقين في البكالوريا بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، ووزير التربية فتحي السلاوتي، بالشكر إلى دولة ألمانيا التي قبلت استثنائيا قبول الطلبة التونسيين المتفوقين خارج إطار الاتفاق بين الدولة التونسية والجامعات بالخارج.


كما أعلن رئيس الحكومة على انه سيتم في السنوات القادمة احداث تعديل على منظومة التوجيه الجامعي والتحصل على منح للدراسة بالخارج عبر اضافة أصحاب المعدلات الأولى ٱليا ضمن المتمتعين بالمنحة الخاصة بالدراسة بالخارج.

واعتبر رئيس الحكومة أن تفوق هؤلاء التلاميذ وتميزهم يحمل رسائل أمل للتونسيين تعلي قيمة العمل والاجتهاد والمثابرة في النجاح في الحياة وتحصيل أعلى المراتب، مبرزا في هذا الخصوص الدور الكبير للعائلات التونسية وحرصهم على نجاح أبنائهم واعتبار الدراسة أولوية الأولويات التي تخصص لها كل الموارد المالية.

من جهتهم ثمن التلاميذ المتفوقون بادرة رئيس الحكومة التي أنصفتهم وبينت مرة أخرى أن الدولة التونسية لاتزال تؤمن بقيمة الاستثمار في العنصر البشري وفي الذكاء التونسي، كما تعهدوا بان يكونو أفضل سفراء لتونس بالخارج وأن يساهموا في خدمة بلدهم وارجاع قليل من فضلها عليهم.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229466

Karimyousef  (France)  |Lundi 19 Juillet 2021 à 16h 01m |           
هو اعتراف واضح و صريح ان الجامعات وا لمعاهد التونسية غير ملائمة لاستقبال المتفوقين.



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