جوشو: الصافي حذر من سيطرة تلاقيح كورونا على عقولنا ثم انتقد الحكومة لعدم توريدها

سخر برنامج " جو شو" من الخوف المبالغ فيه لبعض التونسيين وخاصة من قبل مسؤولين تجاه تفشي وباء كورونا.وطالب جو شو بضرورة جلب التلاقيح واخذ الاجراءات الصحية اللازمة عوض ترهيب الشعب التونسي".وسخر جوشو من النائب الصافي سعيد الذي اكد في وقت سابق بان التلاقيح هي وسيلة الدول الراسمالية للسيطرة على عقول للناس لينتقد بعدها الحكومة بسبب تراخيها في جلب التلاقيح".وقال جوشو " تونس وصلت الى مرحلة متقدمة من الديمقراطية بحيث ان الصافي سعيد اصبح ينتقد نفسه".