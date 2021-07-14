مجموعة من المحامين تصطحب وسام جبارة لجلسة اللاستنطاق

باب نات -

صرح رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير لطفي زويتر لباب نات اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 ان مجموعة من المحامين من المنستير اصطحبوا صباح اليوم وعلى متن سيارة احدهم عامل النظافة وسام جبارة الى العاصمة وذلك لاستنطاقه من قبل إحدى الفرق الامنية على خلفية فتح النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بحث ضده على خلفية تنزيله لمقطع فيديو اتهمته فيه بتوجيه عبارات غير لائقة للرؤساء الثلاثة ،موضحا ان موكلهم كان في حالة هستيريا بسبب اصابة والدته المسنة بالكوفيد وعدم قبول المستشفى لها بسبب عدم توفر سرير والاكتفاء بشراء الدواء لها وهي في حاجة للأكسيجين فنزل ذلك الفيديو ووجه رسالة للرؤساء الثلاثة مطرقا فيها لتازم الوضع الصحي بالمنستير أثر ازمة كرونا .