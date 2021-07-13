   Farid - سنة وسنتين  

فتح بحث ضد عون نظافة بسبب نشر فيديو ... والأخير يعترف أنه أخطأ و يطلب مراعاة حالته النفسية

Publié le Mardi 13 Juillet 2021 - 16:10 قراءة: 0 د, 56 ث
صرحت الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية روضة بريمة لباب نات اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فتحت بحث تحقيقي ضد عون نظافة بالجهة وذلك بسبب تنزيليه لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ثلب فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة هشام المشيشي وراشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب .
موضحة انه تم توجيه استدعاء له للمثول امام القضاء لكنه لم يحضر إلى حد الان.




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وللتذكير فان عون النظافة تطوع لدفن مرضى كرونا و قد نزل مقطع فيديو شتم فيه الرؤساء الثلاثة بسبب عدم قبول والدته المصابة بالكرونا في المستشفى نظرا لعدم وجود سرير لها .

وفي فيديو أخر تحدث العون عن الحادثة وطلب من القضاء أن يتفهم حالته النفسية عندما نشر الفيديو وطالب محاكمة عادلة ....وعدم هرسلته ...وهو رب عائلة ووالدته تصارع الكوفيد في هذه اللحظة و عنده والده مسن ....وهو العائل الوحيد لوالديه و زوجته و أطفاله ...وهو لم يتراجع يوم عن مد يد المساعدة للكل ..



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