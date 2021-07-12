قيس سعيد: وجدنا اللقاح لجائحة كورونا وسيأتي اللقاح للجوائح السياسية المفتعلة التي ابتُلينا بها

سيأتي اللقاح للجوائح السياسية المفتعلة التي ابتُلينا بها

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 12 جويلية 2021 بمركز التلقيح المحلّي بحي الرفاهة بالمنيهلة، الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا.وأثنى رئيس الدولة حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهوري على الجهود الدؤوبة التي تبذلها يوميا الإطارات الطبية وشبه الطبية في كامل تراب الجمهورية من أجل التصدّي لجائحة كوفيد-19، وأعرب عن إيمانه الثابت بأن بلادنا قادرة على تجاوز هذا الظرف الوبائي الدقيق بفضل العزيمة القوية والإرادة الثابتة لكل التونسيين والتونسيات.وبيّن رئيس الجمهورية بأنه مدرك تماما لحجم الضغوط التي تواجهها مختلف المستشفيات والهياكل الصحية في تونس بسبب الانتشار السريع للفيروس وارتفاع عدد المصابين والمتوفّين ومحدودية الموارد البشرية واللوجستية، وأكّد، بالمناسبة، التزام الدولة التونسية بمواصلة التحرّك من أجل توفير التلاقيح ومختلف التجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية.كما جدّد رئيس الدولة الدعوة إلى التقيّد بالإجراءات العلمية والبروتوكولات الصحية لمحاصرة هذه الجائحة والسيطرة عليها.وأقر رئيس الجمهورية بوجود تلاعب باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك من يتعامل معها بحسابات سياسية وفق تعبيره .وتابع أن اللقاحات ستتوفر للتونسيين بالعدد المطلوب في الأيام القادمة، مبينا أن مستشفيات ميدانية ستصل بلادنا قريبا في إطار المساعدات التي بادرت عدة دول بتقديمها لتونس لمجابهة فيروس كورونا.وأبرز أن تونس تتلقى الإعانات دون أي حسابات سياسية.وأوضح أنه سيتم القضاء على الجائحة ، داعيا التونسيين إلى الإقبال على التلقيح.و قال رئيس الدولة أن التلقيح سيصل إلى الجميع، وتحدث عن قرار مسح كامل تراب الجمهورية من طرف الصحة العسكرية من أجل الوصول إلى جميع المواطنين في كل المناطق.وأضاف 'ابتُلينا بجائحة ووجدنا لها اللقاح وسيوزع على الجميع...وابتُلينا بجائحة سياسية مفتعلة وسيأتي لها اللقاح.وأوضح أن الجوائح السياسية يتم ترتيبها خارج المؤسسات وفق تعبيره، مشددا على أن تونس في حاجة إلى لقاح سياسي.وكشف أن التلاقيح ستتوفر بالعدد المطلوب في الأيام القادمة وسيتم القضاء على الجائحة.