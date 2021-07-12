حمام الأنف منفذ البراكاجات الدموية للمواطنين في قبضة الامن

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف واثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة بعنصر اجرامي خطير تخصص تنفيذ براكاجات دموية للمواطنين باستعمال سكين كبير الحجم وافتكاك هواتفهم وأموالهم.وكان منطلق القضية على اثر تعرض مواطن إلى عملية “سلب باستعمال العنف الشديد” والاستيلاء على هاتفه الجوال ووثائقه الشخصية ونظارته الشمسية من قبل مجهول بجهة حمام الانف، فتعهّدت وحدات منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف بالبحث في القضية ، وبناء على الأوصاف المدلاة، تمكنوامن القبض على مرتكب عملية السلب وهو شاب يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق العدلية و الذي بالتحري معه، اعترف بما نسب إليه.كما تبين أنه محل منشوري تفتيش لفائدة وحدات أمنية من أجل “تكوين وفاق إجرامي” و”محاولة القتل” ومحل بطاقة جلب من أجل “محاولة القتل العمد مع سابقية القصد” حيث طعن مواطنين بسكين وسلبهما.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل “افتكاك متاع الغير باستعمال العنف الشديد”و”إيقاف مفتش عنه” .