منوبة: طبيبة روسية تعود للعمل بعد أن أحيلت على التقاعد منذ 4 سنوات

عادت طبيبة روسية إلى العمل بعد ان أحيلت على التقاعد قبل 4 سنوات وذلك لمجابهة وباء كورونا الذي أصبح شديد الخطورة في تونس.وقالت الطبيبة في تصريح للقناة الوطنية انها ستعمل على معالجة مرضى كوفيد وانقاذ حياة الناس.وطالبت الطبيبة من المواطنين التونسيين الالتزام بإجراءات الحظر الصحي الشامل.وأعلنت تونس ، الجمعة، تسجيل 189وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة منذ بدء الجائحة بالبلاد في مارس من العام الماضي.وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس، وفق الوزارة 481 ألفا و735، منها 16 ألفا و50 وفاة، و378 ألفا و332 ألفا و917 تعاف.والجمعة، قالت الوزارة إن تونس "تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا، في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات".